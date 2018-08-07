Бывшая жена Джигарханяна осудила утечку информации о разводе Петросяна и Степаненко

Москва, 7 августа. Самое болезненное в происходящем разводе артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко то, что большинство подробностей происходящего в семье поступает в СМИ без их ведома, считает бывшая жена советского и российского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская.

По ее мнению, несмотря на то, какой характер носят отношения внутри семьи, артисты должны сами решить, какую информацию хотят предоставить прессе и поклонникам, а что оставить в рамках их личных взаимоотношений.

«Публичные люди, тем более артисты, должны оставаться кумирами, и их должны, прежде всего, запомнить по их творчеству», — отметила Цымбалюк-Романовская в эфире радио «Комсомольская правда».

Она подчеркнула, что не занимает ни одну из сторон бракоразводного процесса и желает артистам долгой и счастливой творческой карьеры вне зависимости от исхода событий в их семье.

Напомним, Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы с просьбой о расторжении брака с Петросяном, с которым прожила более трех десятков лет. Актриса предложила разделить имущество, потребовав большую его часть. Как стало известно, на первое заседание пара не явилась, их интересы представляли адвокаты.