В МИД РФ назвали главный урок событий августа 2008 года на Кавказе

Москва, 7 августа. 10 лет назад российские власти ввели войска на территорию Грузии для прекращения грузино-осетинского конфликта. В МИД России вспомнили подробности этих событий.

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года власти Грузии начали военную операцию в Южной Осетии. Всю ночь они обстреливали Цхинвал. Пострадали не только военные объекты, но и жилые кварталы. 8 августа грузинские власти ввели военную технику на территорию Южной Осетии якобы «для наведения в районе конституционного порядка».

Также грузинские военные атаковали лагерь российских миротворцев, которые находились в стране на законных основаниях. Миротворческий батальон отразил десять атак. В результате нападения погибли десять миротворцев, еще 40 получили ранения.

Российские власти решили прекратить агрессию Грузии и ввели в страну войска. Военная операция преследовала одну цель – прекратить агрессию Грузии, сообщили в МИД. Согласно нормам международного права российская армия участвовала законно. Она отражала нападение на Южную Осетию. Это право закреплено в 51 статье Устава ООН. Совет Безопасности ООН был проинформирован о действиях России.

26 августа Россия признала Абхазию и Южную Осетию, руководствуясь нормами международного права, а 9 сентября с республиками были установлены дипломатические отношения. Российские войска покинули территорию Грузии в октябре 2008 года после завершения военной операции. Факт грузинской агрессии официально подтвердила Международная комиссия по расследованию причин конфликта на Кавказе в 2009 году

Как сообщили в МИД РФ, главный урок трагических событий 2008 года в том, что силовое разрешение международных споров — бессмысленно. Любое насилие в межнациональных конфликтах приводит к непоправимым последствиям.

«Усилия России на Южном Кавказе все эти годы направлены на восстановление диалога и полноценного переговорного процесса между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией», — отметили в МИД РФ.

Подписание соглашения о неприменении силы должно стать первым шагом в этом направлении, заявили в ведомстве.