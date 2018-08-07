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В Литве оценили шансы Грузии на вступление в НАТО
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    В Литве оценили шансы Грузии на вступление в НАТО

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    В Литве оценили шансы Грузии на вступление в НАТО

    Вильнюс, 7 августа.  Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс оценил шансы Грузии стать членом НАТО. По мнению министра, Тбилиси не стоит рассчитывать на это в ближайнее время, передает радиостанция Žinių radijas. 

    В 2004 году в Грузии произошла революция, после которой сотрудничество Тбилиси и НАТО стало более интенсивным. В 2008 году на саммите альянса была подтверждена возможность для Грузии войти в блок.

    «Это будущее выглядит очень туманно, но мы требуем от Грузии не сдаваться, продолжать утверждать реформы», — заявил глава дипведомства Литвы.

    Линкявичус подчеркнул, что Грузия не станет членом НАТО в ближайшее время. При этом власти страны должны быть готовы к необходимым политическим решениям.

    Ранее премьер России Дмитрий Медведев выразил надежду, что у руководства хватит мудрости не принимать Грузию в альянс. Это может спровоцировать новый конфликт между Грузий, Абхазией и Южной Осетией. Россия в августе 2008 года признала суверенитет республик. 

    Автор: Юлия Шелковенко
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