В Литве оценили шансы Грузии на вступление в НАТО

Вильнюс, 7 августа. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс оценил шансы Грузии стать членом НАТО. По мнению министра, Тбилиси не стоит рассчитывать на это в ближайнее время, передает радиостанция Žinių radijas.

В 2004 году в Грузии произошла революция, после которой сотрудничество Тбилиси и НАТО стало более интенсивным. В 2008 году на саммите альянса была подтверждена возможность для Грузии войти в блок.

«Это будущее выглядит очень туманно, но мы требуем от Грузии не сдаваться, продолжать утверждать реформы», — заявил глава дипведомства Литвы.

Линкявичус подчеркнул, что Грузия не станет членом НАТО в ближайшее время. При этом власти страны должны быть готовы к необходимым политическим решениям.

Ранее премьер России Дмитрий Медведев выразил надежду, что у руководства хватит мудрости не принимать Грузию в альянс. Это может спровоцировать новый конфликт между Грузий, Абхазией и Южной Осетией. Россия в августе 2008 года признала суверенитет республик.