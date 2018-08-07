Путин и Лавров приглашены на 10-летие признания независимости Южной Осетии

Цхинвал, 7 августа. Президент России Владимир Путин и глава министерства иностранных дел страны Сергей Лавров приглашены на празднование 10-летия независимости Южной Осетии, сообщил российский посол в Цхинвале Марат Кулахметов.

26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Позже к этому шагу присоединились Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу и Сирия. Спустя 10 лет в Южной Осетии отметят этот юбилей празднованием.

«Югоосетинская сторона пригласила очень много руководителей из России, — констатировал Кулахметов, — в том числе и президента РФ, министра иностранных дел».

По словам посла, вопрос о том, кто посетит Цхинвал 26 августа, на данный момент прорабатывается в Москве, передает РИА Новости.

В 2008 году грузинские войска атаковали Южную Осетию с 7 на 8 августа. Территория республики была обстреляна из установок залпового огня «Град». Россия защитила жителей Южной Осетии и ввела на территорию республики свой войска. Война была прекращена через пять дней, когда армию Грузии вытеснили из региона.