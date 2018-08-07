Семь человек задержаны в Македонии за участие в войне в Сирии и Ираке

Москва, 7 августа. Семь человек задержаны в Македонии, они подозреваются в участии в конфликтах на территории Сирии и Ирака на стороне террористов, сообщает во вторник македонское МВД.

Уточняется, что все задержанные в возрасте от 23 до 41 года являются гражданами Македонии, три года назад они были объявлены властями страны в международный розыск.

«Есть обоснованные подозрения в том, что как иностранные террористические бойцы они активно участвовали в войне в Сирии и Ираке», — говорится в сообщении ведомства.

По официальным данным властей Македонии, всего к террористическим группам на Ближнем Востоке присоединились порядка полутора сотен граждан страны.