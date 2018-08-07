США вынуждены догонять РФ: эксперт оценил «вечный» реактор для российских подлодок

ГК Росатом создала и испытала активную зону для ядерных реакторов атомных подводных лодок, которая сможет функционировать на протяжении всего периода жизненного цикла судна. То есть фактически реактор является «вечным».

«Завершена разработка, изготовление. Были проведены межведомственные испытания двух транспортных активных зон — оптимизированной активной зоны для АПЛ четвертого поколения проекта с кампанией до среднего ремонта корабля и уникальной в отечественной истории активной зоной с ресурсом на весь жизненный цикл корабля», — говорится в сообщении Росатома.

Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что данную разработку нельзя в полной мере считать «вечным» реактором.

«Тем не менее это очень заметное событие. Потому что когда происходит капитальный или текущий ремонт лодки, выгрузка реактора — это очень трудоемкая операция, и она требует денежных средств, также необходимо соблюдать меры предосторожности. Это позволит в разы продлить боевую службу лодок, а также позволит интенсивно заниматься плаваниями и походами», — говорит эксперт.

По словам собеседника агентства, возможности российского атомного флота объективно ниже, чем в США: многие американские лодки списаны, а новые входят в строй не так быстро, как хотелось бы.

«То, что Росатом и все, что с ним связано, продвинулось вперед, — это очень важно. Другие страны, включая США и Китай, вынуждены в этом отношении нас догонять», — резюмировал Василий Дандыкин.

В ближайшие несколько лет в строй ВМФ войдет семь подлодок проекта «Ясень», шесть из них будет создано по модернизированному проекту 885М. Они являются наиболее мощными по своему ударному потенциалу.