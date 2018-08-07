Госдума не поддержала идею дополнительных штрафов для авиакомпаний за пьяных пилотов

Москва, 7 августа. В Государственной думе России не поддержали идею штрафов для авиакомпаний за выход пилотов на работу в алкогольном опьянении. По словам члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Максима Сураева, подобные штрафы в конечном счете лягут бременем на самих пассажиров, поскольку увеличится стоимость билетов.

Как пишет РИА Новости, по словам Сураева, нынешняя система контроля вполне эффективна. Ранее предлагалось штрафовать авиаперевозчиков при выявлении во время предполетной медицинской комиссии пилотов в алкогольном или наркотическом опьянении​​​.

Межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита» предложила штрафовать авиакомпании от 3 до 5 миллионов рублей за пьяных пилотов. За выход на работу в алкогольном или наркотическом опьянении других членов экипажа предлагалось налагать штрафы в размере от 1,5 до 3 миллионов рублей.

По словам Сураева, в случае введения этих штрафов, они сразу будут включены в стоимость билетов, и это станет дополнительным бременем для пассажиров.