Экономист рассказал, какие заправки чаще всего недоливают бензин

Москва, 7 августа. В случае сомнений, автомобилисты могут самостоятельно проверить объем купленного топлива на АЗС. Но статистика показывает, что так называемая «независимая розница» злоупотребляет недоливом топлива чаще, чем сетевые компании. К таким выводам пришел младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев, пишет ФБА «Экономика сегодня».

На рынке существуют механизмы, позволяющие бороться с недобросовестными автозаправками. Более того, по словам Гордеева, топливный рынок защищен законодательством: существуют правила, которые помогают отследить недолив, однако даже это не всегда может остановить некоторые АЗС от злоупотреблений.

«Многие из них не дорожат своей репутацией и ищут любые пути для увеличения своей маржинальности. Недолив предполагает, что в зависимости от температуры окружающей среды меняется плотность топлива, поэтому в законодательстве прописано, какая должна быть плотность и какой объем. Все эти механизмы в принципе уже прописаны, так как проблема существовала и раньше, но на фоне ухудшения экономической ситуации и резкого роста цен она приобрела дополнительную актуальность», — отметил Андрей Гордеев в комментарии «Экономика сегодня».

Если автомобилист подозревает АЗС в недоливе, проверить уровень топлива в баке можно самостоятельно с помощью специального мерного устройства. Более того, надзорные органы также проводят проверки. Основаниями для них могут стать как жалобы потребителей, так и собственная инициатива ведомства.

«По статистике, недоливом топлива чаще всего злоупотребляет так называемая независимая розница, именно такие АЗС наиболее распространены в России. Вертикально интегрированные сетевые компании все же более тщательно следят за своей репутацией, чем отдельные региональные заправки на проселочной дороге», — сказал Гордеев.

Напомним, в России создан законопроект об ужесточении ответственности за недолив бензина на заправках: он предполагает штраф в размере 1% от выручки АЗС за предыдущий год. При этом сумма штрафа должна быть не меньше 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения, штраф будет увеличен уже до 3%, но не может превышать двух миллионов рублей.

Ранее Росстат заявил о снижении цен на бензин: по сравнению с июнем, стоимость топлива упала на 0,2%. Такой сдвиг в сторону понижения произошел впервые за 2018 год. В целом, рост цен на бензин в июле 2018 года по сравнению с июлем 2017 года составил 11,8%. По мнению Гордеева, причины кроются в понижении цен в оптовом сегменте.

По его словам, с помощью «ручного управления» правительству удалось договориться нефтяными компаниями: сократить экспортные поставки и увеличить предложение на внутреннем рынке. Сезонное снижение цен, по мнению эксперта, может произойти осенью.

«Еще одним важным механизмом сдерживания роста цен является субсидирование тех предприятий нефтепереработки, которые занимаются поставками бензина на внутренний рынок. Цена для розничного рынка будет оставаться приемлемой за счет государства, и это очень важный механизм, призванный не допустить резкого увеличения внутренних цен, поскольку законодательство направлено на выравнивание внутренних и мировых цен», — отметил Андрей Гордеев.

При этом, по словам эксперта, существенное снижение цен в розничном секторе маловероятно. Экономика адаптируется к новым условиям топливного рынка.