Большая страна с мелкой экономикой: «банальные» слова Тимошенко о выживании Украины прокомментировал эксперт

Москва, 7 августа. Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко рассказала в Facebook, что эмигранты буквально спасают украинскую экономику, потому что регулярно шлют заработанные за рубежом деньги на родину.

Заявление Тимошенко выглядит «банальностью» для любого специалиста, уверен член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

«Трагедия сегодняшней Украины состоит в том, что оттуда уехало слишком много трудоспособных граждан: где-то два миллиона украинцев работают в России, еще два — на Западе. В итоге сегодня Украина — это большая страна с мелкой экономикой», — рассказал Федеральному агентству новостей экономист.

Обычно возвращаемые на родину заработки уехавших на работу в зарубежные страны соотечественников составляют существенную часть ВВП гораздо более маленьких и бедных стран. Так, по данным Всемирного банка, в 2017 году денежные переводы мигрантов составили 37% ВВП Киргизии, 28% — Таджикистана, 14% — Армении, 12% — Грузии. Украина в этом списке стоит на восьмом месте с долей переводов своих граждан из-за рубежа в 7,2% от размера экономики.

«Это факт: деньги трудовых эмигрантов действительно способствуют выживанию Украины», — констатирует российский ученый.

При этом экономическое положение в стране за последние годы заметно ухудшилось.

«Майданская революция имела некоторые моральные основания, но экономически Украина упала просто стремительно по сравнению с тем, что имела при президенте Викторе Януковиче. В результате трудовая миграция ускорилась стремительно, и переводы уехавших стали составлять существенную долю в ВВП», — отмечает Руслан Гринберг.

Поправить экономическую ситуацию на Украине могло бы только решение проблемы Донбасса, считает ученый.

В то же время России, несмотря на текущие экономические проблемы и антироссийские санкции, не грозит превратиться в страну, побирающуюся денежными переводами соотечественников за рубежом.