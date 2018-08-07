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Большая страна с мелкой экономикой: «банальные» слова Тимошенко о выживании Украины прокомментировал эксперт
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    Большая страна с мелкой экономикой: «банальные» слова Тимошенко о выживании Украины прокомментировал эксперт

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    Юлия Тимошенко.

    Москва, 7 августа. Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко рассказала в Facebook, что эмигранты буквально спасают украинскую экономику, потому что регулярно шлют заработанные за рубежом деньги на родину. 

    Заявление Тимошенко выглядит «банальностью» для любого специалиста, уверен член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

    «Трагедия сегодняшней Украины состоит в том, что оттуда уехало слишком много трудоспособных граждан: где-то два миллиона украинцев работают в России, еще два — на Западе. В итоге сегодня Украина — это большая страна с мелкой экономикой», — рассказал Федеральному агентству новостей экономист.

    Обычно возвращаемые на родину заработки уехавших на работу в зарубежные страны соотечественников составляют существенную часть ВВП гораздо более маленьких и бедных стран. Так, по данным Всемирного банка, в 2017 году денежные переводы мигрантов составили 37% ВВП Киргизии, 28% — Таджикистана, 14% — Армении, 12% — Грузии. Украина в этом списке стоит на восьмом месте с долей переводов своих граждан из-за рубежа в 7,2% от размера экономики.

    «Это факт: деньги трудовых эмигрантов действительно способствуют выживанию Украины», — констатирует российский ученый.

    При этом экономическое положение в стране за последние годы заметно ухудшилось.

    На польско-украинской границе.

    «Майданская революция имела некоторые моральные основания, но экономически Украина упала просто стремительно по сравнению с тем, что имела при президенте Викторе Януковиче. В результате трудовая миграция ускорилась стремительно, и переводы уехавших стали составлять существенную долю в ВВП», — отмечает Руслан Гринберг.

    Поправить экономическую ситуацию на Украине могло бы только решение проблемы Донбасса, считает ученый.

    В то же время России, несмотря на текущие экономические проблемы и антироссийские санкции, не грозит превратиться в страну, побирающуюся денежными переводами соотечественников за рубежом.

    «Ситуации несопоставимы. Из России уезжают вовсе не для того, чтобы потом помогать оставшимся здесь родственникам. Подобная проблема — это украинская специфика», — уверен российский экономист.

    Автор: Павел Арабов
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