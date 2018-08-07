Меню
Политика
Сочетание эмоций и расчета: эксперт объяснил заявления Тимошенко о спасении экономики украинцами
Происшествия
В Германии вынесли приговор паре, принуждавшей сына к проституции
Следующая новость
Загрузка...

    Сочетание эмоций и расчета: эксперт объяснил заявления Тимошенко о спасении экономики украинцами

    66

    Сочетание эмоций и расчета: эксперт объяснил заявления Тимошенко о спасении экономики украинцами

    Киев, 7 августа. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что экономику в стране удерживают «на плаву» только сами граждане Украины. Киевскому правительству третий премьер Украины рекомендовала отправиться на фестиваль мыльных пузырей.

    Политолог Владимир Джаралла отметил, что такими ироничными высказываниями Тимошенко планирует расположить к себе потенциальных избирателей в преддверии выборов-2019. По мнению эксперта, предвыборная кампания украинского депутата продумана до мелочей.

    «Каждый ее шаг всегда оказывается продуманным. Более того, среди политиков она отличается прекрасным сочетанием эмоций и расчета. Например, политтехнологи могут вносить свои предложения, однако окончательные решения всегда принимает она, тем самым показывая, что не является марионеткой в их руках», — подчеркнул специалист.

    Джаралла указал на то, что единственный и ключевой недостаток Тимошенко в глазах избирателей — ее репутация, сообщает Nation News.

    Сочетание эмоций и расчета: эксперт объяснил заявления Тимошенко о спасении экономики украинцами

    Эксперт также добавил, что лидер «Батькивщины» понимает все прошлые ошибки и старается их исправить, для чего использует целый набор инструментов в предвыборной кампании.

    «Поэтому, можно условно сказать, она включает юмор, включает сарказм, добавляет элементы эмоциональные, которые всегда хорошо воспринимаются людьми, и тем самым смягчается отношение к ней», — уточнил политолог.

    Однако у Тимошенко есть один главный недостаток — собственные интересы, резюмировал Джаралла.

    Ранее экс-премьер Украины заявила, что только те украинцы, которые работают за рубежом, не позволяют экономической сфере страны рухнуть окончательно.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.