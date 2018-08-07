Сочетание эмоций и расчета: эксперт объяснил заявления Тимошенко о спасении экономики украинцами

Киев, 7 августа. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что экономику в стране удерживают «на плаву» только сами граждане Украины. Киевскому правительству третий премьер Украины рекомендовала отправиться на фестиваль мыльных пузырей.

Политолог Владимир Джаралла отметил, что такими ироничными высказываниями Тимошенко планирует расположить к себе потенциальных избирателей в преддверии выборов-2019. По мнению эксперта, предвыборная кампания украинского депутата продумана до мелочей.

«Каждый ее шаг всегда оказывается продуманным. Более того, среди политиков она отличается прекрасным сочетанием эмоций и расчета. Например, политтехнологи могут вносить свои предложения, однако окончательные решения всегда принимает она, тем самым показывая, что не является марионеткой в их руках», — подчеркнул специалист.

Джаралла указал на то, что единственный и ключевой недостаток Тимошенко в глазах избирателей — ее репутация, сообщает Nation News.

Эксперт также добавил, что лидер «Батькивщины» понимает все прошлые ошибки и старается их исправить, для чего использует целый набор инструментов в предвыборной кампании.

«Поэтому, можно условно сказать, она включает юмор, включает сарказм, добавляет элементы эмоциональные, которые всегда хорошо воспринимаются людьми, и тем самым смягчается отношение к ней», — уточнил политолог.

Однако у Тимошенко есть один главный недостаток — собственные интересы, резюмировал Джаралла.

Ранее экс-премьер Украины заявила, что только те украинцы, которые работают за рубежом, не позволяют экономической сфере страны рухнуть окончательно.