Премьер Италии навестил в больнице пострадавших в ДТП с бензовозом в Болонье

Рим, 7 августа. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте навестил в больнице пострадавших в результате взрыва бензовоза на окраине Болоньи. Об этом сообщил представитель местной медицинской службы.

По его словам, председатель совета министров Италии навестил в клинике двоих пострадавших в крупном ДТП. После визита в больницу Конте направился на юг страны в Фонджу, где жертвами другой аварии стали 12 человек, передает РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел накануне около аэропорта итальянского города Болонья. Прогремел сильнейший взрыв, который попал на видео. По последним данным, на воздух взлетел большегруз, который перевозил легковоспламеняющиеся вещества. ЧП случилось на эстакаде, на северо-западной окраине города. Взрыв также вызвал сильный пожар и обвал участка моста. В результате трагедии погибли два человека, еще 84 пострадали. Часть из них госпитализирована в тяжелом состоянии.