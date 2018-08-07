Меню
Весь мир
Космическое агентство появится в Турции до конца 2018 года
Общество
Ученые нашли ген, отличающий домашних животных от диких
Следующая новость
Загрузка...

    Космическое агентство появится в Турции до конца 2018 года

    93

    Космическое агентство появится в Турции до конца 2018 года

    Анкара, 7 августа. Космическое агентство появится в Турции до конца текущего года. Об этом сообщил во вторник турецкий министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

    Он пояснил, что агентство позволит создать систему координации и контроля над работами в сфере аэронавтики и космоса с учетом национальных интересов Турции, передает Аnadolu.

    «Первоначальная цель – регулирование деятельности сектора и налаживание международных связей через единый центр», — подчеркнул Варанк.

    Кроме того, по его словам, космическое агентство будет контролировать проекты в сфере космических технологий, которые реализуются на территории Турции, развивать международные связи, а также будет нести ответственность за развитие и разработку стратегии продвижения космической сферы страны.

    «Для нас важно развитие космической отрасли, формирование научной платформы для космических разработок, увеличение числа кадров», — отметил Варанк.

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.