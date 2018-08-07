Космическое агентство появится в Турции до конца 2018 года

Анкара, 7 августа. Космическое агентство появится в Турции до конца текущего года. Об этом сообщил во вторник турецкий министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

Он пояснил, что агентство позволит создать систему координации и контроля над работами в сфере аэронавтики и космоса с учетом национальных интересов Турции, передает Аnadolu.

«Первоначальная цель – регулирование деятельности сектора и налаживание международных связей через единый центр», — подчеркнул Варанк.

Кроме того, по его словам, космическое агентство будет контролировать проекты в сфере космических технологий, которые реализуются на территории Турции, развивать международные связи, а также будет нести ответственность за развитие и разработку стратегии продвижения космической сферы страны.