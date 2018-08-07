«Сумасшедший дом»: Зюганов раскритиковал идею Киева закрыть границу с Россией

Москва, 7 августа. Нынешняя украинская власть своими действиями, в том числе идеей закрыть железнодорожное сообщение Украины с Россией, рушит экономику страны, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По мнению Зюганова, политические деятели, которые «насильно укоренились в Киеве», рушат все, что есть на Украине. Лидер КПРФ назвал их «врагами» не только украинского народа, но и всего, что связано с «нашей общей тысячелетней историей».

Ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает возможность закрытия железнодорожного сообщения с Россией. А в прошлом году он сообщил, что убытки Украины от этого составят одну гривну. И все же заявление украинского министра вызвало критику не только за пределами страны, но и в Киеве.

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что закрытие границы с Россией нанесет огромный ущерб экономике страны. В случае перекрытия железнодорожного сообщения большие потери понесет компания «Укрзализныця» (Украинская железная дорога»). Направление Киев — Москва стало самым прибыльным для компании в минувшем году. Стоит отметить, что прямых поездов российского формирования между РФ и Украиной нет.

«В Киеве сидят сумасшедшие люди, которые решили нарушить даже элементарные транспортные связи. Ну сумасшедший дом не более! Гнать их надо всех и поскорее», — цитирует «Политика Сегодня» Зюганова.

По мнению российского политика, у Украины были отличные условия для создания полноценной государственности, однако «эта власть уничтожила в своей стране больше, чем фашисты, нацисты».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Мосийчук призвал подумать о миллионах украинцев, которые работают на территории России.