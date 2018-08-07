Российские аграрии получили 5 млрд рублей на покупку топлива

Москва, 7 августа. Российские аграрии получили дополнительно пять миллиардов рублей на покупку не менее 90 тысяч тонн дизельного топлива. Средства были выделены российским правительством из резервного фонда, сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что субсидии поделили между 79 субъектами РФ, где находятся посевные площади зерновых, зернобобовых и кормовых культур. Большую часть средств направят в Оренбургскую область (237,8 миллиона рублей).

Деньги для аграриев предоставляются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

Ранее компенсировать рост цен на топливо пообещал российским фермерам премьер-министр России Дмитрий Медведев.