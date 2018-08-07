Милонов отреагировал на идею об амнистии осужденных за репосты россиян

Москва, 7 августа. Депутат Государственной думы Виталий Милонов отреагировал на предложение Mail.Ru Group устроить амнистию всех, кто был осужден за лайки и репост запрещенного контента в Сети. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Милонов назвал предложение Mail.Ru Group, которой принадлежит и соцсеть «Вконтакте», «хорошей инициативой».

«И вправду не стоит ломать жизнь подросткам, которые одни по незнанию, другие по глупости сохранили себе на страничку картинку, — пояснил депутат. — Речь же идет не только о сроке, но о будущее, карьере».

Однако он отметил, что говорить о массовой амнистии все-таки не стоит — необходимо рассмотреть каждый случай отдельно. Кроме того, требуются необходимые законодательные нормы. По его мнению, следует установить ответственность владельцев соцсетей, которые допускают размещение запрещенных материалов на своих ресурсах.