Милонов отреагировал на идею об амнистии осужденных за репосты россиян
Москва, 7 августа. Депутат Государственной думы Виталий Милонов отреагировал на предложение Mail.Ru Group устроить амнистию всех, кто был осужден за лайки и репост запрещенного контента в Сети. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Милонов назвал предложение Mail.Ru Group, которой принадлежит и соцсеть «Вконтакте», «хорошей инициативой».
«И вправду не стоит ломать жизнь подросткам, которые одни по незнанию, другие по глупости сохранили себе на страничку картинку, — пояснил депутат. — Речь же идет не только о сроке, но о будущее, карьере».
Однако он отметил, что говорить о массовой амнистии все-таки не стоит — необходимо рассмотреть каждый случай отдельно. Кроме того, требуются необходимые законодательные нормы. По его мнению, следует установить ответственность владельцев соцсетей, которые допускают размещение запрещенных материалов на своих ресурсах.
«Сами соцсети должны регулировать контент и пресекать появления экстремистских материалов, порнографии, антирелигиозных высказываний, — обратил внимание Милонов. — Стоит задуматься и о системе модерирования – тот же «Вконтакте» до сих пор не справляется с тем массивом данных, который в него загружают. А в конечном счете это подставляет их же пользователей. Так что ситуацию пора кардинально менять. И делать это на законодательном уровне».