Киев решил загнать людей в XVIII век: эксперты оценили идею Украины прекратить автобусное сообщение с Россией

Так называемое постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым (ведомство, подконтрольное украинским властям, находится в Киеве и не имеет никакой власти на полуострове) выступает за прекращение прямого автобусного сообщения между Украиной и Российской Федерацией. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил первый заместитель представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение Мининфраструктуры, также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения», — отметил Гданов, комментируя предложение министерства инфраструктуры о прекращении прямого железнодорожного сообщения с РФ.

«Порошенко вернулся к военному угару»

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в интервью ФАН подчеркнул: сообщение, конечно, не прекратится, этого просто не может быть. Просто людям создадут дополнительные сложности, а главным выгодоприобретателем станет Белоруссия.

«Уже за счет прекращения авиасообщения между Москвой и Киевом заметно вырос пассажиропоток в аэропорту Минска. В Киеве откровенно не знают, что придумать, чтобы осложнить жизнь своим согражданам. Напомню, даже в годы гражданской войны 1918-1920 годов сообщение с Украиной не прерывалось. На Украине были разные власти, но поезда между Москвой и Одессой ходили. Сейчас власти в Киеве решили будто загнать людей в XVIII век, когда кроме запряженных лошадьми повозок другого транспорта не было», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, каждый второй россиянин имеет родственников на Украине и наоборот. Неужели кто-то думает, что связь эту можно прервать? Тут интересен другой момент, уверен политолог.

«Менее чем через год на Украине должны состояться президентские выборы. Рейтинг Порошенко крайне низкий, но и у его возможных конкурентов не выше. И вот мы наблюдаем интересную картину: противники Порошенко больше осваивают миролюбивую риторику, а вот сам Порошенко решил вернуться к фазе военного угара 2014 года. И вот разговоры о совершенно невыгодном прекращении сообщения — это из этого рода», — заключил Андрей Иванов.

Удар по украинцам

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН пояснил: за отсутствием каких бы то ни было действий, направленных на решение экономических и финансовых проблем своей страны и улучшения социального самочувствия собственных сограждан украинское начальство продолжает развлекаться посредством выдвижения всяких экзотических инициатив. Среди них — планы прекращения железнодорожного и автобусного сообщения с Российской Федерацией.

«Надо понимать так, что общая граница с РФ на Украине отсутствует, родственники многих жителей Украины на территории РФ не проживают, никакие украинцы, заинтересованные в том, чтобы съездить домой в отпуск или просто повидаться с близкими, в России не живут и не работают. Можно было бы просто подивиться, глядя на такую очевидную глупость, если бы не понятный нам политический расчет украинских чиновников, направленный в данном случае не только против нашей страны, но и против интересов многих своих граждан», — добавил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, особую пикантность данной инициативе добавляет то обстоятельство, что выдвигает ее чиновник ведомства, занимающегося непонятно чем, ибо о каком представительстве президента Украины в российском Крыму может всерьез идти речь?