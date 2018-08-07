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Ученые создали первый в мире искусственный организм с одной хромосомой
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    Ученые создали первый в мире искусственный организм с одной хромосомой

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    Ученые создали первый в мире искусственный организм с одной хромосомой

    Пекин, 7 августа. Китайские ученые создали однохромосомные пивные дрожжи. Сотрудники лаборатории синтетической биологии при Шанхайском институте физиологии растений и экологии Китайской академии наук смогли превратить штамм из 16 хромосом в штамм, в котором данные из нескольких структур слились лишь в одну хромосому.

    Отмечается, что подобный опыт ученые провели впервые. Как пишут китайские СМИ, исследователи считают, что открытие станет прорывом с точки зрения дальнейшего изучения теломеров хромосом.

    Ранее ученые доказали, что интеллект передается ребенку от матери. По словам исследователей, ген, который отвечает за формирование умственных способностей ребенка, содержится в женской Х-хромосоме. Такой вывод ученые сделали из того факта, что у женщин две Х-хромосомы, которые отвечают за интеллект, а у мужчин лишь одна. Свою теорию ученые проверили на крысах

    Ученые создали первый в мире искусственный организм с одной хромосомой

    Автор: Алия Садыкова
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