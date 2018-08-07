Власти Индии хотят блокировать соцсети для борьбы с фейковыми новостями

Нью-Дели, 7 августа. Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии рассматривает возможность блокировки на территории государства ряда популярных приложений и социальных сетей для борьбы с распространением фейковых новостей.

18 июля индийское министерство направило соответствующие запросы в крупнейшие телекоммуникационные компании с просьбой тщательно изучить возможные варианты блокировки мессенджеров и прочих ресурсов, в числе которых Facebook, Instagram, Telegram и Whatsapp, передает издание Economic Times.

Власти Индии планируют в скором времени обсудить способы противодействия распространению так называемых ложных сведений посредством мессенджеров с представителями крупнейших социальных сетей. По мнению министерства, фейковые известия могут «угрожать общественному порядку и национальной безопасности». Проблема становится особенно актуальной на фоне предстоящих в 2019 году всеобщих выборов в Индии.

Ранее российская делегация провела на встрече стран БРИКС презентацию о проблеме дезинформации и борьбе с фейковыми новостями. Сам термин «фейковые новости» ввел президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, описав таким образом недостоверную, часто выдуманную информацию, которую публикуют американские СМИ со ссылкой на анонимные источники для того, чтобы пошатнуть чьи-то политические позиции.