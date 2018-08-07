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В Киеве потребовали прекратить автобусное сообщение с Россией
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    В Киеве потребовали прекратить автобусное сообщение с Россией

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    В Киеве заявили о желании прекратить автобусное  сообщение с Россией

    Киев, 7 августа. Автобусное сообщение  между Украиной и Россией необходимо прекратить. Об этом заявил заместитель представителя президента Украины в АР Крым Изет Гданов на своей странице в Facebook.

    Он поддержал инициативу по возможному прекращению железнодорожного сообщения между двумя странами, отметив, что также необходимо отменить и автобусное сообщение.

    «Необходимо безотлагательно рассмотреть прекращения автобусного сообщения», — заявил Гданов.

    Напомним, что ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, отметил, что в этом случае Россия потеряет лишь поезд Москва — Кишенев. Это единственный российский состав, которой следует по территории Украины. С 11 декабря 2017 года российские поезда дальнего следования идут в обход Украины.

    Автор: Денис Коробейников
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