В Киеве потребовали прекратить автобусное сообщение с Россией

Киев, 7 августа. Автобусное сообщение между Украиной и Россией необходимо прекратить. Об этом заявил заместитель представителя президента Украины в АР Крым Изет Гданов на своей странице в Facebook.

Он поддержал инициативу по возможному прекращению железнодорожного сообщения между двумя странами, отметив, что также необходимо отменить и автобусное сообщение.

«Необходимо безотлагательно рассмотреть прекращения автобусного сообщения», — заявил Гданов.

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, отметил, что в этом случае Россия потеряет лишь поезд Москва — Кишенев. Это единственный российский состав, которой следует по территории Украины. С 11 декабря 2017 года российские поезда дальнего следования идут в обход Украины.