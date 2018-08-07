Легкомоторный самолет разбился на Аляске, есть жертвы
Джуно, 7 августа. Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета в штате Аляска. Об этом во вторник передает информационное агентство Associated Press.
Согласно данным издания, легкомоторный самолет потерпел крушение на юго-западе от горы Денали.
Чрезвычайное происшествие случилось в минувшую субботу, 4 августа, однако тела погибших нашли только в понедельник, 6 августа, пишет АиФ.
На борту самолета было четверо польских туристов и пилот. Один человек в настоящее время считается пропавшим без вести. Сотрудники поисково-спасательной службы полагают, что он погиб, сообщает «Свободная пресса».
Поиски осложняют неблагоприятные метеорологические условия.
Причины авиакатастрофы на данный момент уточняются.