Меню
Весь мир
Легкомоторный самолет разбился на Аляске, есть жертвы
Происшествия
В Германии вынесли приговор паре, принуждавшей сына к проституции
Следующая новость
Загрузка...

    Легкомоторный самолет разбился на Аляске, есть жертвы

    46

    Легкомоторный самолет разбился на Аляске, есть жертвы

    Джуно, 7 августа. Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета в штате Аляска. Об этом во вторник передает информационное агентство Associated Press.

    Согласно данным издания, легкомоторный самолет потерпел крушение на юго-западе от горы Денали.

    Чрезвычайное происшествие случилось в минувшую субботу, 4 августа, однако тела погибших нашли только в понедельник, 6 августа, пишет АиФ.

    На борту самолета было четверо польских туристов и пилот. Один человек в настоящее время считается пропавшим без вести. Сотрудники поисково-спасательной службы полагают, что он погиб, сообщает «Свободная пресса».

    Поиски осложняют неблагоприятные метеорологические условия.

    Причины авиакатастрофы на данный момент уточняются.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.