Легкомоторный самолет разбился на Аляске, есть жертвы

Джуно, 7 августа. Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета в штате Аляска. Об этом во вторник передает информационное агентство Associated Press.

Согласно данным издания, легкомоторный самолет потерпел крушение на юго-западе от горы Денали.

Чрезвычайное происшествие случилось в минувшую субботу, 4 августа, однако тела погибших нашли только в понедельник, 6 августа, пишет АиФ.

На борту самолета было четверо польских туристов и пилот. Один человек в настоящее время считается пропавшим без вести. Сотрудники поисково-спасательной службы полагают, что он погиб, сообщает «Свободная пресса».

Поиски осложняют неблагоприятные метеорологические условия.

Причины авиакатастрофы на данный момент уточняются.