Сирия, 7 августа. Курды понесли потери убитыми в результате действий «спящих ячеек» ИГИЛ1 к северу от Ракки. Жители провинции Дейр-эз-Зор пострадали под ударами авиации США и их союзников по коалиции. Террорист-смертник ИГ1 совершил самоподрыв на северо-востоке Эс-Сувейды, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение отрядов «Тахрир аш-Шам» в горной местности Северной Латакии.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): провело атаку смертника в северо-восточной части провинции Эс-Сувейда, убив и ранив восемь человек.

Курды: потеряли пять радикалов YPG, погибших в результате действий «спящих ячеек» ИГ к северу от Ракки.

Международная коалиция: провела серию бомбардировок в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которых пострадали гражданские лица.

Армия Израиля: подозревается в убийстве сирийского ученого, которое произошло в городе Масьяф в конце прошлой недели.

Провинция Латакия

Отряды террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой»1*** пытались атаковать расположения Республиканской гвардии Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Сараф в северо-восточной части провинции Латакия. По информации новостного Twitter-канала (@SyriaWar2), нападение было успешно отражено в короткий срок, и боевики были вынуждены вернуться на исходные позиции.

Неизвестные похитили доктора Халиля Ага, являющегося главой департамента здравоохранения Латакии, прямо из одной из больниц административного центра региона, передает телеканал Halab Today. Кроме того, злоумышленники угнали машину скорой помощи. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, подробности происшествия уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами провели бомбардировки городов Ас-Суса и Багуз Фаукани, находящихся на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор на восточном побережье Евфрата. Предполагаемой целью США были позиции террористов ИГИЛ, однако под ударами авиации в очередной раз пострадали местные жители, передает информационный Twitter-канал Sound and Picture. Точные сведения о количестве жертв среди мирного населения устанавливаются. При этом никаких сообщений об уроне, причиненном боевикам ИГ, не поступало. Западная коалиция и подконтрольные ей курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF)**** ведут наступление в Восточном Дейр-эз-Зоре еще с прошлого года, однако джихадисты по-прежнему сохраняют активность на этом направлении и даже целиком контролируют ряд городов у берега Евфрата.

Провинция Ракка

Бандгруппы ИГИЛ атаковали укрепрайоны курдских Отрядов народной самообороны (YPG) вблизи поселка Артавазия на северо-востоке от Ракки недалеко от турецкой границы. Канал Jisr TV сообщает, что в результате нападения боевиками были убиты как минимум пять бойцов-курдов. Между тем портал Raqqa24 передает, что курдские радикалы погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства, заложенного террористами ИГ в этом районе. В любом случае, отмечают военные эксперты, подпольные группы «Исламского государства» по-прежнему сохраняют широкое присутствие в районах так называемого Курдистана. Причина, прежде всего, в том, что отрядами YPG не была проведена тщательная зачистка отбитых у ИГИЛ территорий.

Провинция Хама

Источник в одном из разведывательных сообществ США сообщил газете The New York Times, что убийство сирийского ученого Азиза Асбара, которое произошло в городе Масьяф к западу от Хамы в конце прошлой недели, было совершено силами израильских спецслужб. Отмечается, что причиной послужило участие доктора в разработке нового ракетного вооружения для сирийской армии. Дамаск и бойцы «Хезболлы» практически сразу после случившегося указали на Тель-Авив, однако Израиль до сих пор никак не прокомментировал свою возможную причастность к убийству. Напомним, сирийский ученый и его водитель погибли в результате взрыва личного автомобиля Асбара, в котором было заложено СВУ.

Провинция Эс-Сувейда

Террорист-смертник, принадлежавший к одной из «спящих ячеек» «Исламского государства», совершил нападение на один из блокпостов правительственных сил САР в районе высоты Тель Разин в северо-восточной части провинции Эс-Сувейда, передает Telegram-канал (@Syria_2_4). Два человека погибли на месте, еще шесть получили ранения. Уже после госпитализации скончались еще двое. Местные активисты связывают активность подпольных групп ИГИЛ с деятельностью американских сил, которые дислоцируются неподалеку — на базе «Ат-Танф» в южной части провинции Хомс.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)