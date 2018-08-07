«Очередная брехня»: Порошенко уличили во лжи о семейном отдыхе в Испании

Киев, 7 августа. Украинский журналист Александр Дубинский уличил президента Петра Порошенко во лжи. Он показал фото детей Порошенко, которые отдыхали в Испании.

С 29 июля по 5 августа Петр Порошенко находился в частной поездке в Европе, сообщили в администрации президента. При этом в АП опровергли, что он отдыхает в Испании. По словам журналиста Дубинского, сам Порошенко связался с телеканалом ТСН и заявил, что не был с детьми в Испании.

«Очередная брехня Порошенко. Вчера наш гарант отличился тем, что позвонил моей подруге Ольге Василевской и прямо перед эфиром ТСН заявил, что не был в Испании и не знает, где отдыхали его дети», — написал он на своей странице в Facebook.

Дубинский предложил Порошенко придумывать более правдоподобные объяснения своим исчезновениям из Киева. При этом журналист отметил, что вся президентская семья отдыхала в городе Ронда. Вилла, где остановилась семья «украинского гаранта», записана на некоего Свинарчука. Также Дубинский разместил фото дочери Порошенко Александры с отдыха в Испании.