Продажи Maserati в России за первые полгода упали почти в два раза

Москва, 7 августа. За первые шесть месяцев 2018 года продажи новых автомобилей Maserati в России упали почти в два раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства «Автостат».

Согласно статистике, с января по июнь россияне приобрели 113 автомобилей марки. Как отмечают специалисты, данный показатель ниже прошлогоднего на 47%.

При этом уточняется, что самой востребованной машиной Maserati является кроссовер Levante: на него приходится более 95% от общего числа продаж. В основном автомобили бренда приобретают жители Москвы и Санкт-Петербурга, где за полгода были реализованы 53 и 17 машин соответственно.

Ранее сообщалось, что компании Mercedes, BMW и Maserati с 1 июля подняли цены на свои автомобили на российском рынке.