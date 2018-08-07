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Продажи Maserati в России за первые полгода упали почти в два раза
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    Продажи Maserati в России за первые полгода упали почти в два раза

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    Продажи Maserati в России за первые полгода упали почти в два раза

    Москва, 7 августа. За первые шесть месяцев 2018 года продажи новых автомобилей Maserati в России упали почти в два раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства «Автостат».

    Согласно статистике, с января по июнь россияне приобрели 113 автомобилей марки. Как отмечают специалисты, данный показатель ниже прошлогоднего на 47%.

    При этом уточняется, что самой востребованной машиной Maserati является кроссовер Levante: на него приходится более 95% от общего числа продаж. В основном автомобили бренда приобретают жители Москвы и Санкт-Петербурга, где за полгода были реализованы 53 и 17 машин соответственно.

    Ранее сообщалось, что компании Mercedes, BMW и Maserati с 1 июля подняли цены на свои автомобили на российском рынке.

    Автор: Василий Котов
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