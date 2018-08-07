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Жертвами выброса газа в китайской шахте стали четыре человека
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    Жертвами выброса газа в китайской шахте стали четыре человека

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    Жертвами выброса газа в китайской шахте стали четыре человека

    Пекин, 7 августа. Внезапный выброс газа и угля произошел в шахте в районе китайского города Паньчжоу провинции Гуйчжоу, в результате чего погибли, по предварительным данным, четыре человека.

    Инцидент произошел накануне вечером в Южном Китае в шахте «Цзымуцзя», сообщает информационное агентство «Синьхуа».

    Девять горников числятся пропавшими без вести. Местные власти организовали проведение поисково-спасательной операции. Обстоятельства произошедшего уточняются.

    Ранее стало известно, что в шахте «Волынское» в Донецкой народной республике обвалилась кровля. По последним данным, 12 из 16 горняков удалось выбраться на поверхность, судьба еще 4 остается неизвестной.

    Автор: Екатерина Кухарева
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