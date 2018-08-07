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Пропавшую в Армавире 6-летнюю девочку нашли мертвой в пруду
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    Пропавшую в Армавире 6-летнюю девочку нашли мертвой в пруду

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    Пропавшую в Армавире 6-летнюю девочку нашли мертвой в пруду

    Краснодар, 7 августа. Пропавшую в Армавире шестилетнюю девочку обнаружили мертвой в пруду, сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

    Сообщение о пропаже ребенка появилось накануне, 6 августа. Последний раз девочку живой видел отец — они вместе гуляли около водоема на улице Шоссейной. После этого она отправилась домой, но не дошла — пропала без вести. Родители обратились за помощью в полицию, была организована поисковая операция, в которой участвовали 100 человек.

    К поискам ребенка подключились сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, Кубань Спас, волонтеры. При исследовании территории применялась специальная техника, в частности тепловизоры, квадрокоптеры и беспилотник, пишет «Свободная пресса».

    Во вторник, 7 августа, было найдено тело девочки. Ее нашли мертвой в пруду.

    Автор: Катерина Иванова
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