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«Никто не будет трогать их руками»: политолог объяснил заявление Порошенко в «вмешательстве» России в выборы
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    «Никто не будет трогать их руками»: политолог объяснил заявление Порошенко в «вмешательстве» России в выборы

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    Порошенко не сможет удержаться у власти: Ищенко спрогнозировал будущее президента Украины

    Президент Украины Петр Порошенко обеспокоился возможным «вмешательством» России в выборы, которые состоятся в 2019 году. Политик дал поручение Совету национальной безопасности и обороны провести заседание на соответствующую тему.

    «В следующем году нас, Украину, и многих наших партнеров ждут важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития и взаимодействия на среднесрочную перспективу. И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений в подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы…» — заявил Порошенко.

    Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что единственный шанс для Порошенко остаться у власти — это полагаться исключительно на силовое решение данного вопроса.

    «Как это оформлять технически, не так важно. Это можно сделать как с введением военного положения, так и без него. В случае проведения обычных выборов Порошенко не сможет удержаться у власти. Вопрос в том, решится ли он [ввести военное положение]. Насколько я понимаю, у него не настолько богатый силовой ресурс. Опять-таки это еще и вопрос времени: если он решится сделать это, то решаться надо до октября-месяца», — указывает политолог.

    После октября, продолжает собеседник агентства, на Украине начнется активная фаза избирательной кампании, а потому приказы Порошенко будут выполняться все хуже и хуже.

    Порошенко не сможет удержаться у власти: Ищенко спрогнозировал будущее президента Украины

    Стоит отметить, что авторитетное западное издание The Economist оценило электоральный рейтинг Порошенко в 5%. Впрочем, говорит Ростислав Ищенко, точно так же рейтинг действующего украинского президента оценивают и социологические службы, работающие в Киеве. Также политический аналитик подчеркнул, что Запад не окажет поддержки Порошенко на грядущих выборах.

    «Западу все равно, кто на Украине победит на этих выборах. Поэтому они никого не поддерживают. И Россия вряд ли кого-то будет поддерживать, поскольку там нет хороших вариантов, а вмешательство в выборы при плохих вариантах возлагает на вмешавшегося ответственность за тех людей, которых он приводит к власти. Поэтому все будут наблюдать, никто не будет трогать их руками», — заключил эксперт.

    Если Порошенко попытается с помощью силы остаться у власти, у него есть шансы просидеть в президентском кресле еще год-полтора. Но ему не удастся оставаться у власти весь срок.

    «Возможно, его уберут еще до выборов. В любом случае Порошенко выборы проиграет», — предостерегает Ростислав Ищенко.

    Политические оппоненты президента Украины также могут использовать силовой метод для прихода к власти.

    «Тот же Порошенко может на год-полтора продлить свое правление. Впрочем, у его конкурентов горизонт планирования также год-полтора, максимум, два», — резюмировал эксперт.

    Автор: Михаил Блинов
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