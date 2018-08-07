«Никто не будет трогать их руками»: политолог объяснил заявление Порошенко в «вмешательстве» России в выборы

Президент Украины Петр Порошенко обеспокоился возможным «вмешательством» России в выборы, которые состоятся в 2019 году. Политик дал поручение Совету национальной безопасности и обороны провести заседание на соответствующую тему.

«В следующем году нас, Украину, и многих наших партнеров ждут важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития и взаимодействия на среднесрочную перспективу. И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений в подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы…» — заявил Порошенко.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что единственный шанс для Порошенко остаться у власти — это полагаться исключительно на силовое решение данного вопроса.

«Как это оформлять технически, не так важно. Это можно сделать как с введением военного положения, так и без него. В случае проведения обычных выборов Порошенко не сможет удержаться у власти. Вопрос в том, решится ли он [ввести военное положение]. Насколько я понимаю, у него не настолько богатый силовой ресурс. Опять-таки это еще и вопрос времени: если он решится сделать это, то решаться надо до октября-месяца», — указывает политолог.

После октября, продолжает собеседник агентства, на Украине начнется активная фаза избирательной кампании, а потому приказы Порошенко будут выполняться все хуже и хуже.

Стоит отметить, что авторитетное западное издание The Economist оценило электоральный рейтинг Порошенко в 5%. Впрочем, говорит Ростислав Ищенко, точно так же рейтинг действующего украинского президента оценивают и социологические службы, работающие в Киеве. Также политический аналитик подчеркнул, что Запад не окажет поддержки Порошенко на грядущих выборах.

«Западу все равно, кто на Украине победит на этих выборах. Поэтому они никого не поддерживают. И Россия вряд ли кого-то будет поддерживать, поскольку там нет хороших вариантов, а вмешательство в выборы при плохих вариантах возлагает на вмешавшегося ответственность за тех людей, которых он приводит к власти. Поэтому все будут наблюдать, никто не будет трогать их руками», — заключил эксперт.

Если Порошенко попытается с помощью силы остаться у власти, у него есть шансы просидеть в президентском кресле еще год-полтора. Но ему не удастся оставаться у власти весь срок.

«Возможно, его уберут еще до выборов. В любом случае Порошенко выборы проиграет», — предостерегает Ростислав Ищенко.

Политические оппоненты президента Украины также могут использовать силовой метод для прихода к власти.