«Я против этого лично!»: ректор из Москвы открестилась от саентологов

Получает развитие история с проникновением саентологов в российские школы, озвученная на днях Федеральным агентством новостей.

Речь идет о II Всероссийском конкурсе видеороликов для старшеклассников и студентов «Права человека глазами молодежи», который этим летом проводит «Академия инновационного образования и развития» (Москва). При этом инициатором и официальным соорганизатором конкурса выступило движение «Молодежь за права человека», которое ряд экспертов считают «ответвлением саентологов».

ФАН связалось с ректором «Академии» Ольгой Рубцовой и обсудило данную ситуацию. В разговоре с корреспондентом Ольга Владимировна искренне поблагодарила ФАН за то, что мы обратили внимание на странное соседство.

Втерлись в доверие

«Мы об этом факте узнали совсем недавно, — сказала Ольга Рубцова. — Но дети уже участвуют в конкурсе, мы им не можем объявить, что все отменяется и наград никто не получит. Конкурс очень востребованный и среди детей, и среди вышестоящих организаций, очень интересный по содержанию».

Уже поступило больше 700 работ от детей, добавила ректор. Что касается движения «Молодежь за права человека», то данная организация, по словам Рубцовой, была лишь техническим исполнителем.

«Они рассылали письма, но никакой идеологии саентологов, естественно, у нас нет, — заверила ректор. — Мы изучали, инспектировали материалы, которые они предоставляют в школу для популяризации прав человека».

Ольга Рубцова заверила ФАН, что сотрудничество с этой организацией приостановлено, никакого дальнейшего сотрудничества с саентологами быть не может.

«Я категорически против этого лично!» — воскликнула ректор.

Поскольку бюджетных средств для конкурса у «Академии инновационного образования и развития» не было, а определенные задачи требовалось выполнять, движение «Молодежь за права человека» представило человека, технического специалиста, пояснила Рубцова.

«Он сам не саентолог, но он из этого движения, — добавила ректор. — Напрямую с саентологами, их представителями мы не общались».

По словам собеседницы ФАН, «Академия» общалась с некой Валерией Томашевой, которая «занимается работой с детьми».

«Она сама не саентолог, насколько мне известно, и не в саентологической организации. Эта связь была раньше и прослеживалась у предыдущего руководителя, он с саентологами был связан и на их деньги они существовали», — отметила Ольга Владимировна, добавив, что нынешний руководитель «Молодежи за права человека» сам отрицает связь с саентологами.

Ректор утверждает, что на данный момент никаких подтверждений связи движения с саентологами нет. При этом Рубцова констатирует, что секты часто применяют разного рода уловки, меняя названия.

«Я сама раньше занималась анализом сект и все их уловки знаю, и все отслеживаю», — заявил она.

Соцсети: все сложно

Вместе с тем, изучив страничку Валерии Томашевой, являющейся на данный момент президентом благотворительного фонда «Молодежь за права человека», мы обнаружили, что она подписана на ряд саентологических сообществ, что позволяет сделать определенные выводы об интересах этого человека, в соцсети фигурирующего как «Валерия Дейсак».

Примечательным также является тот факт, что после выхода первой новости ее автор оказалась забанена на страничке II Всероссийского конкурса видеороликов для старшеклассников и студентов «Права человека глазами молодежи» в соцсети ВКонтакте, а также у ее админа Ольги Вистуновой.

Что же касается предыдущего руководителя, Надежды Щемелевой, то она несколько лет назад являлась в Санкт-Петербурге одновременно руководителем обоих закрытых по решению суда юридических лиц саентологов и благотворительного фонда «Молодежь за права человека».

«Спасибо вам за информацию, я еще раз проверю эту «Молодежь за права человека», что они из себя представляют, и по своим каналам — тоже. Я разберусь, потому что дело серьезно и мне такие репутационные риски тоже не нужны. У нас много других хороших, важных и нужных конкурсов, но от ошибок и провокаций никто не застрахован. Влезают в доверие всякими путями! Спасибо вам, я еще раз промониторю эту ситуацию», — подытожила Рубцова.

Обращает на себя внимание информация на сайте благотворительного фонда «Молодежь за права человека». В качестве основного контактного телефона в шапке сайте указан номер в США. В разделе «отзывы преподавателей» мы находим отзывы людей из нескольких стран. В разделе «руководящий персонал» содержатся своего рода манифесты двух людей, в том числе Мишель Кирклэнд — исполнительного директора Международного фонда «Молодежь за права человека».

В списке международного рекомендательного совета — несколько фамилий, но ни одного россиянина. Фонд сотрудничает с такими неправительственными организациями, как Amnesty International, Children’s Defense Fund, Human Rights Action Center, Human Rights Watch, Human Rights Without Frontiers, National Association for the Advancement of Colored People, Simon Wiesenthal Center. Деятельность почти всех таких структур вызывает множество вопросов как в плане их истинных задач, выполняемых в той или иной стране, так и из-за западной логики двойных стандартов при защите прав человека.

Сам ресурс при этом располагается на домене в зоне .org. Все это намекает на то, что фонд является не российской организацией, а филиалом международной структуры.

В 1990-х годах в Россию хлынул поток различного рода структур с сомнительными задачами и источниками финансирования. Впоследствии часть была запрещена, например фонд Сороса, другие прекратили свою деятельность сами, а еще часть была вынуждена зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Есть довольно большая вероятность того, что фонд «Молодежь за права человека» в скором будущем ждет примерно такая же судьба.