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Происшествия
Стала известна причина драки с участием звезды фильма «Такси» в московском караоке-баре
Происшествия
Стала известна причина драки с участием звезды фильма «Такси» в московском караоке-баре
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    Стала известна причина драки с участием звезды фильма «Такси» в московском караоке-баре

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    Стала известна причина драки с участием звезды фильма «Такси» в московском караоке-баре

    Москва, 7 августа. Стали известны подробности драки с участием французского актера и главного героя французской комедии «Такси» Сэма Насери в столичном караоке-баре «Войс».

    По информации Федерального агентства новостей, в ночь с 4 на 5 августа французский актер Сэм Насери не поделил микрофон с посетителем караоке-бара, в результате чего мужчины подрались.

    Отмечается, что травмы несерьезные. В настоящее время делом занимается участковый.

    Также известно, что пока никто не задержан.

    Ранее сообщалось, что посетитель караоке-бара, расположенного на Тверской улице в Москве, ударил французского актера кулаком в лицо.

    Автор: Дана Балан
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