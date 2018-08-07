Стала известна причина драки с участием звезды фильма «Такси» в московском караоке-баре

Москва, 7 августа. Стали известны подробности драки с участием французского актера и главного героя французской комедии «Такси» Сэма Насери в столичном караоке-баре «Войс».

По информации Федерального агентства новостей, в ночь с 4 на 5 августа французский актер Сэм Насери не поделил микрофон с посетителем караоке-бара, в результате чего мужчины подрались.

Отмечается, что травмы несерьезные. В настоящее время делом занимается участковый.

Также известно, что пока никто не задержан.

Ранее сообщалось, что посетитель караоке-бара, расположенного на Тверской улице в Москве, ударил французского актера кулаком в лицо.