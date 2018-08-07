Пентагон направит в Калифорнию около 200 военных для тушения пожаров

Вашингтон, 7 августа. В Калифорнии бушует колоссальный природный пожар, в его тушении задействованы более 14 тысяч спасателей, пишет издание Washington Post.

Накануне NBC News сообщил, что природный пожар в округе Мендосино в американском штате Калифорния стал самым масштабным в истории штата​​​. По данным СМИ, Минобороны США направили с базы Льюис-Маккорд около 200 военных. Отмечается, что военные прошли специальную подготовку по тушению пожаров.

В США бушуют 89 пожаров в 13 штатах, большинство возгораний приходится на северо-запад США и Аляску. Их площадь составила свыше 16 тысяч квадратных километров. По последним данным, в Калифорнии погибли в пожарах шесть человек, семь человек пропали без вести. Местные власти объявили режим ЧС.