Первый образец модернизированного Ту-22М3М выпустили в России

Москва, 7 августа. Первый образец модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М покажут в Казани 16 августа, сообщили в пресс-службе российской компании «Туполев».

Торжественная церемония выкатки Ту-22М3М пройдет на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова. После этого самолет перейдет к наземным и летным испытаниям. В пресс-службе российской компании уточнили, что первый полет самолета намечен на третий квартал текущего года.

Напомним, в апреле генеральный директор «Туполева» Александр Конюхов рассказал о скором завершении работ по созданию Ту-22М3М.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал о возможностях нового самолета Ту-22М3М. По его словам, в российские военные самолеты закладывается определенный модернизированный ресурс, который позволяет со временем и развитием новых технологий усовершенствовать технику.