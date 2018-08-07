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Первый образец модернизированного Ту-22М3М выпустили в России
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    Первый образец модернизированного Ту-22М3М выпустили в России

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    Первый образец модернизированного Ту-22М3М выпустили в России

    Москва, 7 августа. Первый образец модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М покажут в Казани 16 августа, сообщили в пресс-службе российской компании «Туполев».

    Торжественная церемония выкатки Ту-22М3М пройдет на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова. После этого самолет перейдет к наземным и летным испытаниям. В пресс-службе российской компании уточнили, что первый полет самолета намечен на третий квартал текущего года.

    Напомним, в апреле генеральный директор «Туполева» Александр Конюхов рассказал о скором завершении работ по созданию Ту-22М3М.

    Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал о возможностях нового самолета Ту-22М3М. По его словам, в российские военные самолеты закладывается определенный модернизированный ресурс, который позволяет со временем и развитием новых технологий усовершенствовать технику.

    Автор: Дарья Смолина
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