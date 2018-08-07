Кошки или собаки: стало известно, каких питомцев предпочитают россияне

Москва, 7 августа. На российском рынке кошки пользуются большей популярностью, чем собаки. Об этом свидетельствуют результаты исследования Avito.

Согласно статистике, с начала 2017 года россияне купили 530 тысяч кошек, в то время как собак за это время приобретали на 13% реже. При этом, как выяснили специалисты, самыми востребованными оказались шотландские и британские кошки, также в топ-5 вошли мейн-куны, «бенгальцы» и бесшерстные канадские сфинксы.

В среднем за пушистого питомца россиянам приходилось заплатить 2 528 рублей. Самого дорогого кота в феврале прошлого года купили в Красноярске. За бурманскую короткошерстную кошку отдали 92 400 рублей.

Чаще всего питомцев на Avito искали в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Самыми «кошачьими» городами оказались Ижевск, Ульяновск и Барнаул. При этом российские собачники сосредоточились в Москве, Краснодаре и Новосибирске, где количество проданных собак превысило количество кошек. Средняя стоимость собаки на Avito составила 9 222 рубля.

Ранее американские ученые выяснили, как собаки реагируют на эмоции своих хозяев. Оказалось, что четвероногие не только чувствуют состояние человека, но и пытаются ему помочь.