Ученые объяснили, почему нужно смотреть в зеркало

Нью-Йорк, 7 августа. Видеть собственное отражение в зеркале необходимо человеку для поддержания эмоционального и психологического здоровья. Об этом пишут исследователи Барнард-колледжа при Колумбийском университете.

Человек начинает распознавать собственное отражение в зеркале как самого себя только в возрасте полутора лет. До этого момента дети воспринимают его либо как другого ребенка, с которым хотят поиграть, либо как что-то незнакомое и подозрительное.

«Люди приходят к восприятию своего тела через взаимодействие с окружающей средой. Для самопознания человеку необходим контекст вне себя: этим контекстом являются другие люди и зеркала – все это отражает нас. Важно и то, каким человек видит себя в зеркале», — заявляют ученые.

Согласно их выводам, отношение к собственному отражению зависит от состояния здоровья человека: отражение в зеркале может меняться в зависимости от того, лучше или хуже мы себя чувствуем. Кроме того, зеркало является инструментом самокритики и способствует социализации индивида. Ученые провели эксперимент и пришли к выводам: люди, отказавшиеся от зеркал на несколько дней, начинают избегать общества и становятся менее социализированными.

Отражение помогает человеку регулировать собственные эмоции и использовать их при контакте с окружающими. По мнению ученых Барнард-колледжа, зеркало имитирует личный контакт с другим человеком и помогает понять, каким человека видят другие, пишет Planet Today.