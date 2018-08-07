Видео пожара на речном вокзале в Иркутской области появилось в Сети

Иркутск, 7 августа. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео пожара в здании речного вокзала в Иркутской области.

По словам источника, во вторник днем пожар возник на втором этаже здания речного вокзала в Усть-Куте, расположенном в Иркутской области.

Отмечается, что пожарным удалось ликвидировать огонь на общей площади в 200 квадратных метров за час.

В настоящее время причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.