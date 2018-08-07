Меню
Общество
Защита обжаловала арест трех сестер, жестоко убивших отца в Москве
Происшествия
Стала известна причина драки с участием звезды фильма «Такси» в московском караоке-баре
Следующая новость
Загрузка...

    Защита обжаловала арест трех сестер, жестоко убивших отца в Москве

    36

    Защита обжаловала арест трех сестер, жестоко убивших отца в Москве

    Москва, 7 августа. Защита обжаловала арест трех сестер, обвиняющихся в жестоком убийстве 57-летнего отца-тирана в Москве, сообщила пресс-секретарь Останкинского суда Анна Селиванова.

    «Поступили апелляционные жалобы по всем трем материалам», — рассказала она.

    По словам представителя суда, дата рассмотрения жалоб еще не назначена, передает РИА Новости.

    Напомним, сестры-погодки (17,18 и 19 лет) Хачатурян убили отца, напав на него с ножом, молотком и газовым баллончиком. Позднее девушки признались, что отец регулярно избивал их, угрожал убийством и даже изнасилованием. Стало известно, что девочки заранее готовили покушение на отца, о чем свидетельствует их переписка в социальных сетях. Их разместили в разных камерах СИЗО, где они будут продолжать обучение и сдадут ЕГЭ.

    Ранее стало известно, что Михаил Хачатурян, как предполагает следствие, пытался спастись даже после того, как получил ножевые ранения от рук дочерей. Фотографии с места происшествия были опубликованы в Сети.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.