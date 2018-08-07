Защита обжаловала арест трех сестер, жестоко убивших отца в Москве

Москва, 7 августа. Защита обжаловала арест трех сестер, обвиняющихся в жестоком убийстве 57-летнего отца-тирана в Москве, сообщила пресс-секретарь Останкинского суда Анна Селиванова.

«Поступили апелляционные жалобы по всем трем материалам», — рассказала она.

По словам представителя суда, дата рассмотрения жалоб еще не назначена, передает РИА Новости.

Напомним, сестры-погодки (17,18 и 19 лет) Хачатурян убили отца, напав на него с ножом, молотком и газовым баллончиком. Позднее девушки признались, что отец регулярно избивал их, угрожал убийством и даже изнасилованием. Стало известно, что девочки заранее готовили покушение на отца, о чем свидетельствует их переписка в социальных сетях. Их разместили в разных камерах СИЗО, где они будут продолжать обучение и сдадут ЕГЭ.

Ранее стало известно, что Михаил Хачатурян, как предполагает следствие, пытался спастись даже после того, как получил ножевые ранения от рук дочерей. Фотографии с места происшествия были опубликованы в Сети.