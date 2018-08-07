«Из Вышинского делают предмет торга»: адвокат арестованного на Украине журналиста пообещал дойти до Европейского суда

Херсон, 7 августа. Адвокат Андрей Доманский, защищающий Кирилла Вышинского, рассказал в интервью Федеральному агентству новостей об условиях содержания и страданиях главного редактора РИА Новости Украина, задержанного в Киеве в мае этого года по подозрению в госизмене.

«Кирилл держится, насколько может человек держаться, находясь в данных местах. Недавно (на заседании Херсонского апелляционного суда 6 августа. — Прим. ФАН) он сделал громкое заявление о сфабрикованности дела против него, — заявил Андрей Доманский. — Он рассказал, что размещал статьи как главный редактор. Кроме того, под всеми статьями, которые инкриминируются ему, идет запись о том, что мнение авторов и мнение экспертов может не совпадать с мнением редакции».

Однако все это не учитывается, и один из аргументов, почему ему продлили арест и оставили под стражей, — это то, что Кирилл имеет двойное гражданство России и Украины, рассказал собеседник ФАН.

Защита Кирилла Вышинского настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест. 6 августа Херсонский апелляционный суд отказал в удовлетворении этого требования и продлил журналисту арест как минимум до 8 сентября.

По словам Доманского, условия содержания подсудимого соответствуют принятым на Украине стандартам. Тем не менее, на сегодня самочувствие Вышинского оставляет желать лучшего.

«У Кирилла есть проблемы со здоровьем: ему необходимы соответствующая диета и консультации врачей. В принципе, сторона защиты старается максимально обеспечить это все. Конечно, это лучше бы было делать на свободе, но, к сожалению, на сегодня мы не можем об этом говорить», — рассказал адвокат.

Андрей Доманский также добивается перемещения Кирилла Вышинского из стеклянного бокса к адвокатам во время судебных заседаний. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении этого требования, после чего юрист подал заявление о замене судей.

По мнению адвоката, у него есть все шансы одержать победу в этом противостоянии, так как подобные случаи в его практике уже были, в том числе во время судебных процессов над обвиненным в госизмене украинским блогером и журналистом Василием Муравицким и лидером украинских националистов Николаем Кохановским.

На сегодня для переговоров с подзащитным через стеклянную перегородку адвокат использует технические перерывы во время заседания.

«Мы используем практику Европейского суда по правам человека в отношении того, что даже содержание в стеклянной кабине является нарушением прав человека, права на конфиденциальное общение между клиентом и его защитником, поскольку при общении с ним через стекло сторонние лица в виде конвоя или журналистов могут услышать эти разговоры», — рассказал Доманский.

В Грузии, Нидерландах, Великобритании имеются кейсы, которые подтверждают, что содержание человека в клетке является нарушением прав человека и принципа презумпции невиновности, добавил адвокат.

Доманский отметил, что все решения суда, которые сторона защиты сегодня оспаривает в апелляционных инстанциях, будут использованы в качестве доказательств в Европейском суде по правам человека в деле «Вышинский против Украины».

Адвокат также добавил, что содержание в стеклянном боксе негативно влияет на его подзащитного. По его словам, защитники стараются по возможности оказывать журналисту психологическую поддержку.

«Кирилл никогда не терял и не теряет оптимизма. Он понимает, что является заложником в данной ситуации, что фактически из него делают предмет для торга, и это все он не раз заявлял. Самое тяжелое для человека — понимать, что ты не являешься человеком, а являешься предметом», — добавил Андрей Доманский.

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан правоохранительными органами в Киеве в мае этого года по подозрению в госизмене. Позже ему также было предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия.

Задержание журналиста вызвало волну возмущения в российском обществе и за рубежом.