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Общество
ВКС РФ получат пять самолетов Ил-22М11 до конца 2021 года
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    ВКС РФ получат пять самолетов Ил-22М11 до конца 2021 года

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    ВКС РФ получат пять самолетов Ил-22М11 до конца 2021 года

    Москва, 7 августа. Пять самолетов управления и ретрансляции общего назначения Ил-22М11 получит министерство обороны России до конца 2021 года. Соответствующие данные опубликованы на портале госзакупок.

    Согласно размещенной на сайте госзакупок информации, Воздушно-космические силы России должны получить два самолета до 10 ноября следующего года и три — до 10 ноября 2021 года. Начальная стоимость контракта составляет 1,6 миллиарда рублей.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Объединенная авиастроительная корпорация планирует выпускать не менее 600 различных военно-транспортных самолетов до 2035 года. Компания намерена изготовить за этот период 2450 самолетов.

    Автор: Дарья Смолина
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