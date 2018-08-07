ВКС РФ получат пять самолетов Ил-22М11 до конца 2021 года

Москва, 7 августа. Пять самолетов управления и ретрансляции общего назначения Ил-22М11 получит министерство обороны России до конца 2021 года. Соответствующие данные опубликованы на портале госзакупок.

Согласно размещенной на сайте госзакупок информации, Воздушно-космические силы России должны получить два самолета до 10 ноября следующего года и три — до 10 ноября 2021 года. Начальная стоимость контракта составляет 1,6 миллиарда рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Объединенная авиастроительная корпорация планирует выпускать не менее 600 различных военно-транспортных самолетов до 2035 года. Компания намерена изготовить за этот период 2450 самолетов.