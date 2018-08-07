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Главный редактор крупного информационного портала задержана в Белоруссии
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    Главный редактор крупного информационного портала задержана в Белоруссии

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    Главный редактор крупного информационного портала задержана в Белоруссии

    Минск, 7 августа. Главный редактор крупнейшего белорусского портала tut.by Марина Золотова задержана по подозрению в незаконном доступе к информации.

    В Белоруссии в отношении портала tut.by возбуждено уголовное дело. Журналистов подозревают в несанкционированном доступе к компьютерной информации госагентства «БелТА». Кроме того, в причастности к этим незаконным действиям также подозревают сотрудников издательского дома «Белорусская наука» и информационного агентства «БелаПАН».

    Как передает телеканал «360», в редакции  tut.by были проведены обыски. 

    Золотова, а также редактор портала Анна Калтыгина и журналист агентства «БелаПАН» Татьяна Коровенкова были задержаны. Еще несколько человек были вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии.

    Автор: Катерина Иванова
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