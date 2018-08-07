Главный редактор крупного информационного портала задержана в Белоруссии

Минск, 7 августа. Главный редактор крупнейшего белорусского портала tut.by Марина Золотова задержана по подозрению в незаконном доступе к информации.

В Белоруссии в отношении портала tut.by возбуждено уголовное дело. Журналистов подозревают в несанкционированном доступе к компьютерной информации госагентства «БелТА». Кроме того, в причастности к этим незаконным действиям также подозревают сотрудников издательского дома «Белорусская наука» и информационного агентства «БелаПАН».

Как передает телеканал «360», в редакции tut.by были проведены обыски.

Золотова, а также редактор портала Анна Калтыгина и журналист агентства «БелаПАН» Татьяна Коровенкова были задержаны. Еще несколько человек были вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии.