Сирия: ФАН публикует видео сдачи оружия боевиками на северо-западе Даръа

Дамаск, 7 августа. Боевики сирийского города Нава, расположенного на северо-западной части провинции Даръа, продолжают сдавать оружие правительственной армии, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

Среди предоставленного боевиками оружия были минометы, пулеметы, ракетные гранаты, противопехотные мины, снайперские винтовки, патроны, ракеты-носители и другие боеприпасы.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

По последним данным, порядка 250 боевиков были эвакуированы из провинции Даръа на 20 выделенных сирийским правительством автобусах. Все они были направлены на север Сирии, в зону деэскалации «Идлиб». Боевиков вывезли из региона вместе с семьями и личными вещами. После окончательной эвакуации боевиков, не пожелавших сдать оружие и перейти под управление легитимной власти, начался процесс урегулирования статуса тех, кто пошел на мирное соглашение с Дамаском.

Напомним, что на прошлой неделе Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ успешно завершила масштабную военную операцию по освобождению юго-запада САР от боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). В начале прошлой недели САА удалось зачистить последний крупный оплот джихадистов в деревне Аш-Шаджара, после чего были освобождены Абидин и Марийя. Это позволило армии Дамаска взять под контроль участок вдоль оккупированных Израилем Голанских высот.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что боевики населенного пункта Ат-Тайба на востоке Даръа также продолжают сдавать оружие сирийской армии. Большинство из тех, кто урегулировал свой статус, получили средства для возвращения на родину. Они взяли на себя обязательство больше не участвовать в незаконных бандформированиях.

1 Организация запрещена на территории РФ.