Берлин, 7 августа. Реализация проекта строительства газопровода «Северный поток – 2», несмотря на политические сложности, идет по плану. В конце июля в ФРГ началась укладка первых труб газопровода, сообщил финансовый директор Uniper Кристофер Дельбрюк.

Компания Uniper выступает одним из европейских партнеров «Газпрома» по проекту строительства газопровода. О начавшихся работах по укладке труб в Германии директор сообщил в ходе телефонной конференции.

Напомним, многие страны высказались за строительство газопровода на их территории. Ввод «Северного потока — 2» в строй назначен на конец 2019 года. Проект обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза и имеет решающее значение для Европы, по оценкам экспертов.

Ранее компания Nord Stream 2, которая управляет проектом «Северный поток — 2», предложила способ, как обойти возможную блокировку строительства газопровода в Дании, которая одна из немногих выступила против сооружения газопровода на ее территории. Член Совета Федерации Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что его предсказание относительно Дании, которая сама себя наказала, полностью сбылось.