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Звезду фильмов «Такси» Насери избили в московском клубе
Происшествия
Стала известна причина драки с участием звезды фильма «Такси» в московском караоке-баре
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    Звезду фильмов «Такси» Насери избили в московском клубе

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    Звезду фильмов «Такси» Насери избили в московском клубе

    Москва, 7 августа. Известного французского актера и звезду кинофильмов «Такси» Сэми Насери, проживающего в российской столице, избили в одном из московских клубов.

    По имеющимся данным, инцидент произошел в ночь 5 августа в клубе «Войс», расположенном на Тверской улице Москвы. Француз отдыхал там со своим братом Ларби.

    В какой-то момент у них произошла ссора с другим посетителем заведения, которая переросла в потасовку, пишет «МК».

    По данным издания, посетитель ударил 57-летнего Насери по лицу.

    Отмечается, что после инцидента Насери обратился в институт Склифосовского, где ему оказали медицинскую помощь.

    В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

    Автор: Дана Балан
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