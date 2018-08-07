Звезду фильмов «Такси» Насери избили в московском клубе

Москва, 7 августа. Известного французского актера и звезду кинофильмов «Такси» Сэми Насери, проживающего в российской столице, избили в одном из московских клубов.

По имеющимся данным, инцидент произошел в ночь 5 августа в клубе «Войс», расположенном на Тверской улице Москвы. Француз отдыхал там со своим братом Ларби.

В какой-то момент у них произошла ссора с другим посетителем заведения, которая переросла в потасовку, пишет «МК».

По данным издания, посетитель ударил 57-летнего Насери по лицу.

Отмечается, что после инцидента Насери обратился в институт Склифосовского, где ему оказали медицинскую помощь.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.