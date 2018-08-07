Погибший журналист Расторгуев отправился в ЦАР после того, как Навальный лишил его дохода

Москва, 7 августа. Режиссер-документалист Александр Расторгуев поехал в ЦАР из-за тяжелого финансового положения. Его уволили с работы после скандала с экс-кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак и блогером Алексеем Навальным.

7 августа состоятся похороны военного корреспондента Орхана Джемаля и режиссера-документалиста Александра Расторгуева, которые погибли в ЦАР. Друзья журналистов рассказали, что они отправились в командировку из-за недостатка денежных средств. В частности, Александр Расторгуев длительное время был без работы из-за скандала между Ксенией Собчак и Алексеем Навальным.

Так, Расторгуев был доверенным лицом кандидата в президенты Ксении Собчак во время выборов президента РФ. Он получил от нее 200 бланков для направления наблюдателей на избирательные участки. Однако вместо наблюдателей от штаба Собчак по этим бланкам попытались пройти сторонники Алексея Навального. По словам друзей, Навальный как-то воздействовал на Расторгуева, чтобы получить бланки Собчак. После инцидента Собчак обвинила Навального в нечестной игре, отметив, что он использовал для этого режиссера.

«Зачем же подписывать за нашей спиной какие-то документы? Но это же фальсификация, ребят. Вы же сами против этого, а делаете это с помощью Саши Расторгуева, ставя его в такую ситуацию», — заявила Собчак.

Как только об инциденте стало известно общественности, «Радио Свобода» уволило Расторгуева.

Орхан Джемаль также поехал в ЦАР из-за отсутствия денежных средств. Об этом заявил общественный деятель Расул Тавдиряков, друживший с Джемалем.

«Он согласился, поскольку ему деньги нужны были», — отметил Тавдиряков в беседе с изданием «Взгляд».

Джемаль изучил обстановку в ЦАР и засомневался в правильном решении.

Напомним, что журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в ЦАР 30 июля. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Репортеры прибыли в Банги 28 июля, чтобы снять сюжет про золотые прииски Ндассима. По данным МИД РФ, они находились на территории африканской страны как туристы. У них не было паспортов — только просроченные свидетельства СМИ.