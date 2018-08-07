Рубль укрепился на утренних торгах
Москва, 7 августа. Цена доллара снизилась на 14 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов. На открытии Московской биржи утром 7 августа курс доллара составил 63,6 рубля.
Курс евро на 10.00 по московскому времени составил 73,61 рубля. Это дешевле на две копейки по сравнению с закрытием вечерних торгов 6 августа.
При этом российские индексы ведут себя разнонаправленно.
«Индекс Мосбиржи вырос по сравнению с закрытием торгов на 0,16%, до отметки в 2303,61 пункта, а индекс РТС потерял 0,01% и составил 1138,51 пункта», — пишет «Свободная пресса».