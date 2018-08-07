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Рубль укрепился на утренних торгах
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    Рубль укрепился на утренних торгах

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    Рубль укрепился на утренних торгах

    Москва, 7 августа. Цена доллара снизилась на 14 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов. На открытии Московской биржи утром 7 августа курс доллара составил 63,6 рубля.

    Курс евро на 10.00 по московскому времени составил 73,61 рубля. Это дешевле на две копейки по сравнению с закрытием вечерних торгов 6 августа.

    При этом российские индексы ведут себя разнонаправленно.

    «Индекс Мосбиржи вырос по сравнению с закрытием торгов на 0,16%, до отметки в 2303,61 пункта, а индекс РТС потерял 0,01% и составил 1138,51 пункта», — пишет «Свободная пресса».

    Автор: Регина Пак
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