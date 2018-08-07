Оттава, 7 августа. Санкции Саудовской Аравии не повлияют на позицию Канады в вопросах прав человека, заявила во вторник глава канадского МИД Христя Фриланд.

«Канада довольна своей позицией. Мы всегда будем выступать за защиту прав человека, за защиту прав женщин. Эта позиция не изменится», — подчеркнула она, отвечая на заявление Эр-Рияда о том, что позиция Оттавы по задержаниям активистов в Саудовской Аравии основана на «искаженной информации».

Фриланд уточнила, что, несмотря на высылку посла Канады из Саудовской Аравии, посольство страны в Эр-Рияде не будет закрыто и продолжит предоставлять консульские услуги, передает телеканал CBC.

На намерение Саудовской Аравии перевести школьников, обучающихся в Канаде по стипендиям, в другие страны, глава канадского МИД ответила, что принимать такое решение стыдно. Разногласия Эр-Рияда и Оттавы вызваны арестом в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави, сестры ранее заключенного под стражу за критику духовенства и религиозной полиции блогера Раифа Бадави.