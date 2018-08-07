Украина не потянет: одесский журналист призвал Киев забыть о Крыме

Одесса, 7 августа. Украина не может назвать Крым «своим», поскольку не потянет содержание полуострова. Такое мнение выразил одесский журналист Юрий Ткачев.

В 2013 году Украина выделила Крыму 9 млрд долларов на реконструкцию инфраструктуры. Однако этих денег не хватило ни на восстановление курортных баз, ни на строительство дорог: полуостров долгое время кое-как сводил концы с концами. По мнению одессита, Киев должен признать, что «Крым не наш» — у властей нет денег на помощь полуострову. Он призвал украинские власти «забыть» про Крым.

При этом Россия с 2014 года выделила на Крым порядка 25 млрд долларов, отдельно на Севастополь — 825 млрд рублей. Хотя западные СМИ считают, что Москва тратит на Крым намного больше. По их подсчетам, полуостров получает около 2,3 млрд рублей помощи ежегодно.

Дополнительное финансирование идет по программе социально-экономического развития региона. Российские власти хотят вернуть Крыму утраченное великолепие и звание лучшего курорта, поскольку Украина все эти годы особо не интересовалась судьбой полуострова.