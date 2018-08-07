Меню
Происшествия
Борт Alitalia совершил экстренную посадку на севере Японии
Происшествия
Стала известна причина драки с участием звезды фильма «Такси» в московском караоке-баре
Следующая новость
Загрузка...

    Борт Alitalia совершил экстренную посадку на севере Японии

    52

    Борт Alitalia совершил экстренную посадку на севере Японии

    Пекин, 7 августа. Самолет авиакомпании Alitalia был вынужден экстренно сесть в аэропорту «Новый Титосэ».

    Самолет следовал из Италии. Его посадка была запланирована в аэропорту «Нарита» вблизи Токио, однако до него воздушное судно не долетело. Борт Alitalia был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту «Новый Титосэ», расположенном на севере Японии.

    Причиной этого решения экипажа стали неполадки в работе одного из двигателей. Самолет был удачно посажен, никто из находившихся на борту 290 пассажиров не пострадал, пишут местные СМИ.

    Представители Alitalia уже приступили к расследованию обстоятельств происшествия и выяснению причин неисправности двигателя самолета.

    Автор: Катерина Иванова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.