Борт Alitalia совершил экстренную посадку на севере Японии

Пекин, 7 августа. Самолет авиакомпании Alitalia был вынужден экстренно сесть в аэропорту «Новый Титосэ».

Самолет следовал из Италии. Его посадка была запланирована в аэропорту «Нарита» вблизи Токио, однако до него воздушное судно не долетело. Борт Alitalia был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту «Новый Титосэ», расположенном на севере Японии.

Причиной этого решения экипажа стали неполадки в работе одного из двигателей. Самолет был удачно посажен, никто из находившихся на борту 290 пассажиров не пострадал, пишут местные СМИ.

Представители Alitalia уже приступили к расследованию обстоятельств происшествия и выяснению причин неисправности двигателя самолета.