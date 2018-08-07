Минпромторг РФ предложил сократить «радиусы трезвости» в общественных местах

Москва, 7 августа. Минпромторг РФ направил в кабинет министров новый вариант постановления правительства, который подразумевает послабления для бизнеса в вопросе продажи алкоголя вблизи школ, детсадов, больниц и других учреждений.

Поправки в постановление обозначают, помимо прочего, максимальные «радиусы трезвости» — от 20 до 50 метров, сообщает «ФедералПресс». В данный момент расстояние от учреждения до места продажи алкоголя составляет 300 метров, что, по мнению министерства, является существенной проблемой для торговли. Запрет спровоцировал сокращение количества торговых точек и оборота сетей.

Для детских садов предложено установить размер прилегающей территории в 50 метров, что гарантировано исключит нежелательное соседство со спиртным, пишет «Известия».

Однако Минздрав России такой проект не поддерживает. В пресс-службе ведомства сообщили, что смягчение запрета способно привести к увеличению точек продажи алкоголя и росту связанных с употреблением крепких напитков болезней и социальных проблем.

Ранее протоиерей Всеволод Чаплин в разговоре с Федеральным агентством новостей заявил, что в России следует более жестко ограничить распространение спиртного, которое наносит лишь вред обществу.