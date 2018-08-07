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Назван топ-3 самых популярных кроссоверов в России в июле
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    Назван топ-3 самых популярных кроссоверов в России в июле

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    Назван топ-3 самых популярных кроссоверов в России в июле

    Москва, 7 августа. Статус самого популярного кроссовера на российском автомобильном рынке в июле сохранил Hyundai Creta. По подсчетам экспертов, данный автомобиль приобрели 5309 российских водителей, что на 66 процентов больше прошлогоднего результата.

    Согласно информации агентства «Автостат», вторую строчку в рейтинге занял кроссовер Renault Duster, чьи продажи уменьшились и составили 3036 штук.

    Назван топ-3 самых популярных кроссоверов в России в июле

    Японский кроссовер Toyota RAV4 поднялся на третью строчку благодаря росту продаж — 2988 штук. Далее по списку идет южнокорейский KIA Sportage и Lada 4x4 — 2791 и 2453 проданных машин соответственно.

    В рейтинг экспертов также попали немецкий Volkswagen Tiguan, южнокорейский Hyundai Tucson, Chevrolet Niva, Mitsubishi Outlander и Renault Kaptur.

    Напомним, в прошлом году топ-5 самых популярных кроссоверов на мировом рынке возглавил Toyota RAV4.

    Автор: Дана Балан
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