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Пенсионер за рулем автомобиля протаранил супермаркет в Германии
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    Пенсионер за рулем автомобиля протаранил супермаркет в Германии

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    Пенсионер за рулем автомобиля протаранил супермаркет в Германии

    Берлин, 7 августа. 91-летний водитель не справился с управлением автомобилем и врезался в супермаркет в Германии, сообщили в региональных правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в немецком городе Сарбрюкен. Как пишет «Свободная пресса», пожилой водитель потерял контроль над автомобилем и въехал в местный супермаркет.

    Сам пенсионер не пострадал, однако пятеро людей, которые находились поблизости, получили травмы различной степени. Трое из них, по информации News.ru, находятся в тяжелом состоянии.

    На данным момент на месте ДТП работаю специалисты, которые устанавливают детали произошедшего.

    Ранее стало известно, что в Германии двое пожилых людей сбежали из дома престарелых на рок-фестивалей Wacken Open Air, передает «Газета.ru».

    Автор: Катерина Иванова
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