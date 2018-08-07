Пенсионер за рулем автомобиля протаранил супермаркет в Германии

Берлин, 7 августа. 91-летний водитель не справился с управлением автомобилем и врезался в супермаркет в Германии, сообщили в региональных правоохранительных органах.

Инцидент произошел в немецком городе Сарбрюкен. Как пишет «Свободная пресса», пожилой водитель потерял контроль над автомобилем и въехал в местный супермаркет.

Сам пенсионер не пострадал, однако пятеро людей, которые находились поблизости, получили травмы различной степени. Трое из них, по информации News.ru, находятся в тяжелом состоянии.

На данным момент на месте ДТП работаю специалисты, которые устанавливают детали произошедшего.

Noch ist unklar, weshalb ein Pkw-Fahrer in einen Supermarkt am Eschberg in #Saarbrücken gefahren ist. Drei Schwerverletzte. #Saarland pic.twitter.com/OCnI0vjWfV — SAARTEXT (@SAARTEXT) August 7, 2018

Ранее стало известно, что в Германии двое пожилых людей сбежали из дома престарелых на рок-фестивалей Wacken Open Air, передает «Газета.ru».