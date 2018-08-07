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«АвтоВАЗ» готовит премьеру в Москве, которая «изменит все»
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    «АвтоВАЗ» готовит премьеру в Москве, которая «изменит все»

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    «АвтоВАЗ» готовит премьеру в Москве, которая «изменит все»

    Тольятти, 7 августа. Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» пообещал представить на Московском международном автосалоне пять новых моделей. В руководстве компании считают, что эта премьера произведет фурор среди автолюбителей. 

    «АвтоВАЗ» разместил в соцсетях фото с пятью автомобилями, накрытыми чехлами. На баннере можно увидеть запись: «Премьера, которая изменит все». Представители компании предложили подписчикам угадать, какие модели скрываются за чехлами. Они отметили, что секрет будет раскрыт очень скоро.

    Напомним, что в июле автокоцерн объявил об окончании производства Lada Priora из-за падения продаж. Сейчас покупатели проявляют большой интерес к последним моделям Ladа.

    Автор: Юлия Шелковенко
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