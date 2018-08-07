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Бушующий лесной пожар в Калифорнии назван крупнейшим в истории штата
Происшествия
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    Бушующий лесной пожар в Калифорнии назван крупнейшим в истории штата

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    Бушующий лесной пожар в Калифорнии назван крупнейшим в истории штата

    Вашингтон, 7 августа. Площадь лесного пожара, разгоревшегося на севере американского штата Калифорния, превысила 1148 квадратных километров. Стихийное бедствие названо крупнейшим в истории региона.

    Пламя, бушующее на территории штата более недели, уничтожило порядка 75 жилых домов и практически такое же число других строений. Службам удалось локализовать пожар только на 30%, передает телеканал NBC News.

    До данного ЧП самым крупным по площади в Калифорнии считался пожар, разгоревшийся в округе Вентура 4 декабря прошлого года. Названный «Томасом» пожар охватил территорию свыше 1140 квадратных километров. Тогда сообщалось о двух погибших, более тысячи домов были уничтожены. Ущерб от природного бедствия достиг, по оценкам властей, 150 миллионов долларов.

    В июле президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в округе Сан-Диего штата Калифорния из-за лесных пожаров. Тогда погиб один человек, напоминает «Газета.ру». В Белом доме пообещали оказать местным жителям всестороннюю поддержку на федеральном уровне. 

    Автор: Екатерина Кухарева
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